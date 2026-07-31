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В Ростовской области после атаки БПЛА обрушились межэтажные перекрытия жилого дома

В результате ночной атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области поврежден многоквартирный жилой дом, где произошло разрушение межэтажных перекрытий. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В результате ночной атаки беспилотников в городе Гуково Ростовской области поврежден многоквартирный жилой дом, где произошло разрушение межэтажных перекрытий. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По уточненным данным, при атаке пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Жителей поврежденного дома эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. Им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, в Батайске после падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домов и здание магазина. Пострадавших нет.

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА вызвали возгорание лесопосадки. Пожар ликвидирован, никто не пострадал.

Информация о последствиях атаки уточняется. В Ростовской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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