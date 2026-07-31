Аисты, кета и черепахи: Хабаровский край и Китай объединились для спасения природы Амура

В Хабаровске подвели итоги большой российско-китайской встречи экологов. Специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье» и китайского резервата «Саньцзян» наметили план совместной работы на годы вперед, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Приамурье».
«В Хабаровске состоялось российско — китайское совещание с участием сотрудников ФГБУ “Заповедное Приамурье” и резервата “Саньцзян”, где были обсуждены вопросы сотрудничества давних партнеров — трансграничных заповедников “Большехехцирский” и “Саньцзян” по сохранению (охране, изучению) биоразнообразия низовий Амуро-Уссурийского бассейна», — говорится в сообщении.
Главная цель встречи — спасти ключевые виды Амуро-Уссурийского бассейна. В центре внимания — дальневосточный аист, который станет биологическим символом новой научной программы.
Китайских коллег особенно заинтересовал проект «Живая Уссури»: мониторинг качества воды и восстановление популяции кеты в бассейне реки. Также ученые будут вместе следить за состоянием редкой дальневосточной черепахи.
«Научный интерес резервата “Саньцзян”, в том числе, изучение жизненного цикла кеты и механизма её восстановления. Для этого предстоит большая работа по изучению причин и угроз состояния рыбных запасов, затем разработка мер для последовательного их восстановления», — уточнила начальник отдела по научному исследованию резервата «Саньцзян» Чжао Ваньцин.
Самая амбициозная идея — создать на Большом Уссурийском острове совместный Центр воспроизводства редких птиц. Там смогут работать ученые, а школьники и туристы увидят живых красноногих ибисов, журавлей и аистов.
Предлагаемые проекты должны усилить для китайской стороны международное значение Саньцзяна, показать успешный опыт восстановления дальневосточного аиста, развить экологическую роль Фуюаня и Хэйсяцзыдао, а также создать новые маршруты природного туризма и научного обмена. Для российской стороны — позволят повысить международное значение Большехехцирского заповедника, встроить охрану природы в развитие Большого Уссурийского острова, получить новые возможности для науки, просвещения и организованного экотуризма.
«За 25 лет мы многого достигли и выходим на новый этап», — подвел итог директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов.