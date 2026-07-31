Аисты, кета и черепахи: Хабаровский край и Китай объединились для спасения природы Амура

«Научный интерес резервата “Саньцзян”, в том числе, изучение жизненного цикла кеты и механизма её восстановления. Для этого предстоит большая работа по изучению причин и угроз состояния рыбных запасов, затем разработка мер для последовательного их восстановления», — уточнила начальник отдела по научному исследованию резервата «Саньцзян» Чжао Ваньцин.