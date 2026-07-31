Невролог Зайнетдинова рассказала, как выявить триггеры мигрени

«Очень важно понять, что запускает мигрень именно у вас. Триггеры у всех разные. Чаще всего это недосып или, наоборот, слишком долгий сон, голод, нехватка воды, физические перегрузки, стресс, перемены погоды. Но бывают и другие провокаторы, такие как яркий свет, резкие запахи, громкие звуки, некоторые продукты. В этом очень помогает дневник головной боли», — сказала она.