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Невролог Зайнетдинова рассказала, как выявить триггеры мигрени

Врач посоветовала вести дневник головной боли, чтобы понять провоцирующие ее факторы.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Людям, страдающим мигренью, стоит вести дневник головной боли, чтобы определить индивидуальные факторы, провоцирующие приступы. Об этом ТАСС сообщила врач-невролог, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Эльмира Зайнетдинова.

«Очень важно понять, что запускает мигрень именно у вас. Триггеры у всех разные. Чаще всего это недосып или, наоборот, слишком долгий сон, голод, нехватка воды, физические перегрузки, стресс, перемены погоды. Но бывают и другие провокаторы, такие как яркий свет, резкие запахи, громкие звуки, некоторые продукты. В этом очень помогает дневник головной боли», — сказала она.

По ее словам, снизить частоту и интенсивность приступов помогает сочетание здорового образа жизни, регулярной физической активности и по возможности исключение индивидуальных триггеров.