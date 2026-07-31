Перерасчет пенсии может оказаться уловкой: мошенники атакуют пожилых россиян

Мошенники начали использовать новую схему обмана пенсионеров, представляясь сотрудниками Соцфонда и банков. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды», — уточнила платформа для РИА Новости.
Для убедительности злоумышленники ссылаются на несуществующие «новые указы» и создают ощущение срочности. Они требуют от пенсионеров назвать личные сведения, данные банковских карт или коды из СМС-сообщений.
Ранее KP.RU сообщал, что пожилые люди все чаще переписывают квартиры на детей и внуков, чтобы избежать сложностей с наследством и не стать жертвами мошенников. Юрист Василий Неделько объяснил, почему этого делать не стоит.