Эксперт Козловская назвала претендента на звание «слово года»

По данным медиабанка «Интегрум» (самого большого архива русскоязычных СМИ), за последние годы произошел значительный рост частоты употребления слова. В 2019 году зафиксирован всплеск — 30,8 тыс. употреблений, а в 2025 году — уже более 60 тыс. В 2026 году рост продолжился: за полгода количество словоупотреблений в СМИ составило 60 188. По словам эксперта, слово из маркетинга переходит в язык культуры и в сферу человеческих отношений, становясь «модным».