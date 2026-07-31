Эксперт Козловская назвала претендента на звание «слово года»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и, по мнению многих специалистов, может претендовать на звание «слово года». Об этом заявила ТАСС эксперт Минпросвещения, профессор кафедры русского языка филологического факультета Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Наталия Козловская.
«Слово “нишевый” в последние годы стало очень распространенным. Многие специалисты называют его “словом года”, то есть ключевым словом текущего момента. Слово ощущается многими как “свежий” неологизм, однако в словарях оно есть», — сказала Козловская.
Слово продолжает обозначать то, что рассчитано на узкий круг потребителей (нишевый журнал, проект, продукт, парфюм), но получает и новые оттенки смысла: что-то нестандартное, редкое (нишевые развлечения, нишевый навык). «Иногда попадаются даже немного странные контексты, например: кафе при монастырях и храмах — места довольно нишевые; нишевое решение», — уточнила она.
По данным медиабанка «Интегрум» (самого большого архива русскоязычных СМИ), за последние годы произошел значительный рост частоты употребления слова. В 2019 году зафиксирован всплеск — 30,8 тыс. употреблений, а в 2025 году — уже более 60 тыс. В 2026 году рост продолжился: за полгода количество словоупотреблений в СМИ составило 60 188. По словам эксперта, слово из маркетинга переходит в язык культуры и в сферу человеческих отношений, становясь «модным».
В ближайшее время оно станет объектом пристального интереса специалистов по оперативной неографии, которые зафиксируют и прокомментируют и явление актуализации слова, и расширение сочетаемости, и изменение лексического значения.