Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Наиболее финансово привлекательными для отпуска будут март, июль, август, сентябрь и декабрь. Благодаря большему числу рабочих дней месяцы позволяют получить максимальные выплаты. Об этом рассказал юрист Александр Южалин для РИА Новости.
Как пояснил эксперт, оклад не зависит от количества праздников или выходных, его выплачивают в полном объеме при любом числе рабочих дней. Однако стоимость одного рабочего дня в таком месяце меняется.
Юрист объяснил, что отпускные не привязаны к стоимости рабочего дня в месяце, они считаются из среднего заработка. Поэтому правило простое: если рабочий день сейчас дороже, чем ваш средний доход за день, лучше не отдыхать, а работать; если дешевле или сопоставимо — смело берите отпуск, добавил юрист.
Поэтому январь — не самый подходящий месяц для отпуска: рабочих дней мало, и потеря в деньгах будет самой большой. При этом март, июль, август, сентябрь и декабрь, наоборот, для кошелька более выгодны, заверил Южалин.
Кроме этого, в Госдуме РФ предложили увеличить отпуск до с 28 до 35 дней.