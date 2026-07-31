Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Юрист объяснил, что отпускные не привязаны к стоимости рабочего дня в месяце, они считаются из среднего заработка. Поэтому правило простое: если рабочий день сейчас дороже, чем ваш средний доход за день, лучше не отдыхать, а работать; если дешевле или сопоставимо — смело берите отпуск, добавил юрист.