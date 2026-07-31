В российских аэропортах появятся места для выгула собак-проводников

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Места для выгула собак-проводников, сопровождающих пассажиров с инвалидностью по зрению, начнут создавать в российских аэропортах. Такая норма предусмотрена новыми правилами обслуживания маломобильных пассажиров, вступающими в силу с 1 сентября, следует из изученного ТАСС приказа Минтранса РФ.
«Аэровокзалы (терминалы) либо прилегающие к ним территории, проектная документация на строительство или реконструкцию которых будет утверждена после вступления в силу настоящего приказа, должны предусматривать места для выгула собаки-проводника, сопровождающей пассажира из числа инвалидов по зрению», — говорится в документе.
В нем уточняется, что аэропорты, терминалы и прилегающие к ним территории, проекты которых были утверждены ранее, должны обеспечить разумное приспособление аэровокзала для выгула собак-проводников.
Кроме того, с 1 марта 2027 года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, обязаны обеспечить часть фильмов субтитрами для инвалидов по слуху и тифлокомментариями для инвалидов по зрению на русском языке.
Как ранее сообщал глава Минтранса Андрей Никитин, после обновления порядка обслуживания пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета, заранее уведомив перевозчика об имеющихся ограничениях, а сопровождающему будет бесплатно предоставлено соседнее место. Также документ закрепляет бесплатное сопровождение в аэропорту, включая встречу у входа и в аэропорту назначения, помощь с регистрацией, багажом и прохождением досмотра, предоставление кресла-коляски.