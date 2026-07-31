В российских аэропортах появятся места для выгула собак-проводников

Как ранее сообщал глава Минтранса Андрей Никитин, после обновления порядка обслуживания пассажиры смогут бесплатно резервировать места при покупке билета, заранее уведомив перевозчика об имеющихся ограничениях, а сопровождающему будет бесплатно предоставлено соседнее место. Также документ закрепляет бесплатное сопровождение в аэропорту, включая встречу у входа и в аэропорту назначения, помощь с регистрацией, багажом и прохождением досмотра, предоставление кресла-коляски.