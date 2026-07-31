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Профессор Миршаймер заявил, что Одесса перейдет под контроль ВС России

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что Одесса может перейти под контроль ВС РФ в ходе боевых действий на Украине.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что Одесса может перейти под контроль ВС РФ в ходе боевых действий на Украине.

По его словам, российские войска будут улучшать свое положение на поле боя.

— На данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу, — заявил он в эфире YouTube-канала Глена Диесена.

Эксперт считает, что к концу 2026 года российская армия будет контролировать всю территорию Донбасса.

Ранее Джон Миршаймер заявил, что российские удары практически изолировали Одессу от остальной территории Украины. По его мнению, возможная потеря черноморского порта в долгосрочной перспективе может серьезно сказаться на Украине, так как через Одессу осуществлялся экспорт зерна и импорт различных товаров, включая вооружение.

23 июля ВС России продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным для нужд ВСУ. В частности, в порту «Южный» они поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

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