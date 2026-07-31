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Мошенники от лица соседей рассылают ВПО через файлы со «срочным видео»

Злоумышленники пишут человеку, что рядом с квартирой постоянно находится подозрительный человек и прикрепляют видеофайл для подтверждения.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали рассылать в мессенджерах вредоносное программное обеспечение (ВПО) якобы от соседей под предлогом срочного просмотра видео, выяснил ТАСС.

Так, аферисты пишут человеку в мессенджере, представляются соседом. Они утверждают, что рядом с квартирой постоянно находится подозрительный человек. Для подтверждения своих слов они прикрепляют видеофайл и спрашивают, знакома ли с ним потенциальная жертва или нет.

На самом деле видеофайл содержит ВПО, которое после открытия устанавливается на гаджет и дает возможность мошенникам получить удаленный доступ к аккаунту, личным данным и в некоторых случаях банковским приложениям.