Мошенники от лица соседей рассылают ВПО через файлы со «срочным видео»

Так, аферисты пишут человеку в мессенджере, представляются соседом. Они утверждают, что рядом с квартирой постоянно находится подозрительный человек. Для подтверждения своих слов они прикрепляют видеофайл и спрашивают, знакома ли с ним потенциальная жертва или нет.