Мошенники от лица соседей рассылают ВПО через файлы со «срочным видео»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали рассылать в мессенджерах вредоносное программное обеспечение (ВПО) якобы от соседей под предлогом срочного просмотра видео, выяснил ТАСС.
Так, аферисты пишут человеку в мессенджере, представляются соседом. Они утверждают, что рядом с квартирой постоянно находится подозрительный человек. Для подтверждения своих слов они прикрепляют видеофайл и спрашивают, знакома ли с ним потенциальная жертва или нет.
На самом деле видеофайл содержит ВПО, которое после открытия устанавливается на гаджет и дает возможность мошенникам получить удаленный доступ к аккаунту, личным данным и в некоторых случаях банковским приложениям.