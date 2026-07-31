Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом «Война миров Z»

Американский бизнесмен Илон Маск провел параллель между миграционной ситуацией в испанской Сеуте и фильмом «Война миров Z», а также предупредил о рисках для бюджета Испании.
«…Это простая математика: если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно для 7 миллиардов человек», — написал Маск в соцсети Х.
Также он сравнил наплыв мигрантов с фильмом про зомби «Война миров Z».
Напомним, что в последние дни испанский анклав Сеута на севере Африки столкнулся с резким увеличением числа мигрантов, которые пытаются попасть в город из Марокко.
В свою очередь спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте и взятие Рима варварами.