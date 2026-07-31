Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом «Война миров Z»

В США отреагировали на миграционный кризис в Испании.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск провел параллель между миграционной ситуацией в испанской Сеуте и фильмом «Война миров Z», а также предупредил о рисках для бюджета Испании.

«…Это простая математика: если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно для 7 миллиардов человек», — написал Маск в соцсети Х.

Также он сравнил наплыв мигрантов с фильмом про зомби «Война миров Z».

Напомним, что в последние дни испанский анклав Сеута на севере Африки столкнулся с резким увеличением числа мигрантов, которые пытаются попасть в город из Марокко.

В свою очередь спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте и взятие Рима варварами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше