Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом «Война миров Z»

«…Это простая математика: если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно для 7 миллиардов человек», — написал Маск в соцсети Х.