Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу Белого дома.
Лидер США Дональд Трамп отметил, что основное внимание его администрации сосредоточено на завершении конфликта. Он уточнил, что его представители впервые направятся в Киев в ближайшие дни.
«Проще говоря, мы хотим, чтобы конфликт Украины и России завершился. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», — сказал глава Белого дома для издания.
Ранее KP.RU сообщал, что боевые действия в ходе спецоперации могут прекратиться до конца суток, решение за Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжит доносить до своих партнеров позицию по конфликту на Украине.