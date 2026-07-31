Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы заинтересованы в мире»: представители Трампа отправятся на Украину в ближайшие дни

Трамп: Уиткофф и Кушнер в ближайшие дни посетят Украину.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу Белого дома.

Лидер США Дональд Трамп отметил, что основное внимание его администрации сосредоточено на завершении конфликта. Он уточнил, что его представители впервые направятся в Киев в ближайшие дни.

«Проще говоря, мы хотим, чтобы конфликт Украины и России завершился. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», — сказал глава Белого дома для издания.

Ранее KP.RU сообщал, что боевые действия в ходе спецоперации могут прекратиться до конца суток, решение за Украиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжит доносить до своих партнеров позицию по конфликту на Украине.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше