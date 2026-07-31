Фермеры Хабаровского края расширяют производство за счет господдержки

В активной фазе сезон уборки овощей — фермеры работают в полях и теплицах. Для тех, кто решил заняться сельским хозяйством, предусмотрены различные меры господдержки. Так, Александра Валитова из района имени Лазо получила грант на развитие производства. В 2024 году благодаря господдержке она установила теплицы площадью 500 кв. м и теперь выращивает огурцы, томаты, кабачки, кукурузу, перцы и баклажаны. Общая площадь земельных участков женщины составляет 40 га. «Все началось с родителей, они много лет выращивали продукцию, это передалось и мне. Я стала высаживать овощи, вступила в сельхоз кооператив, затем поняла, что нужно увеличивать площади. Так решила подать документы на грант “Агростартап”, получила поддержку, была очень довольная. Теперь я могу вне зависимости от погоды спокойно выращивать овощи в теплице для жителей. Планирую закупать оборудование, технику и дальше увеличивать площади» — рассказала Александра Валитова. На сегодняшний день в хозяйстве собрано более 65 тонн овощей — их можно приобрести на торговых базах и ярмарках. За счет установки капельного полива в этом году увеличили объемы производства: кукурузы на 3 тонны и кабачков более чем на 30 тонн.