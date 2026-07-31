Свыше 300 тонн топлива отгрузят с нефтебазы «ННК» для полевых работ

В целом, на прошедшей неделе в Солнечный округ, в район имени Полины Осипенко, в Николаевский и в Ульчский районы было доставлено 65 тонн бензина АИ-92, 50 тонн бензина АИ-95 и 60 тонн дизельного топлива. Кроме того, в Верхнебуреинский район было привезено 30 тонн бензина АИ-92 и 60 тонн бензина АИ-95. В Ванинский и Советско-Гаванский районы отгружено 110 тонн бензина АИ-92, 30 тонн бензина АИ-95 и 30 тонн дизельного топлива. Отметим, что сейчас приобрести топливо на АЗС сети «Трансбункер» в Ванинском и Советско-Гаванском районах могут только предприятия, организации жизнеобеспечения и экстренные службы, а простые граждане могут заправляться на АЗС сети «Биксур» (по 30 литров в бак). При этом на всех АЗС сети «ННК» топливо можно купить свободно без каких-то ограничений по литражу. В то же время, продажа бензина в канистры сейчас запрещена. Это сделано для того, чтобы не допустить возникновения ажиотажа.