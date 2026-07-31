Онищенко не поддержал идею введения выходного дня 1 сентября

«Маму всегда отпустят. Папы, как правило, сразу вспоминают о своей брутальности, хотя сами боятся вести за ручку мальчика или девочку — “что я буду ходить, там одни тетки”, и так далее. Значит, мама в основном. А еще лучше — дедушка с бабушкой. А кому повезло, у кого двое дедушек и двое бабушек, да пусть они хоть всей гурьбой идут туда. Так и на экономику это влиять не будет», — говорит Онищенко.