Онищенко не поддержал идею введения выходного дня 1 сентября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Родители 1 сентября провожают в школу в основном первоклассников, их поступает ежегодно около миллиона человек, ради такого количества нет смысла менять систему и вводить новый выходной. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Старшеклассника, начиная с седьмого-восьмого класса, провожать в школу не надо, он даже стесняться будет — “Я уже взрослый”. Что касается первоклашек, исходя из официальной статистики, в год рождается всего 1,2 млн детишек, столько примерно идет в первые классы каждый год. И кто их ведет? Мама, а также дедушка с бабушкой, но они уже не работают. Ну вот, ради этого миллиона мы будем всю страну останавливать?» — сказал Онищенко.
Он добавил, что школьников, конечно, в стране больше, но даже второклассников уже провожают не всегда, не говоря о более взрослых детях. Студентов тоже провожать не принято. А для того, чтобы отвести в школу первоклассника, мать с работы и без официального выходного скорее всего отпустят.
«Маму всегда отпустят. Папы, как правило, сразу вспоминают о своей брутальности, хотя сами боятся вести за ручку мальчика или девочку — “что я буду ходить, там одни тетки”, и так далее. Значит, мама в основном. А еще лучше — дедушка с бабушкой. А кому повезло, у кого двое дедушек и двое бабушек, да пусть они хоть всей гурьбой идут туда. Так и на экономику это влиять не будет», — говорит Онищенко.
Ранее депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили на заключение в правительство законопроект об установлении 1 сентября — Дня знаний в качестве государственного праздника.