Военнослужащий ВВО изготовил более 40 комплектов защиты от дронов

В Хабаровском крае рядовой Сергей Печуркин в составе ремонтной бригады оснастил автомобили ЗИЛ-131 противодроновой защитой и изготовил крепления для крупнокалиберных пулемётов. Его работа помогла повысить безопасность экипажей и сохранить технику подразделений группировки войск «Восток», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Печуркин проходит службу в ремонтно-эвакуационном полку ВВО. Вместе с сослуживцами он изготовил и установил на машины более 40 комплектов металлических решёток, предназначенных для защиты от беспилотников.
Помимо этого, ремонтная бригада подготовила 30 стоек под пулемёты ПКТ и НСВТ. Такие конструкции позволяют дополнительно вооружать автомобили и использовать их для прикрытия подразделений.
Установленное оборудование усилило защиту личного состава, повысило выживаемость машин и позволило технике дольше оставаться в строю. Благодаря этому подразделения получили дополнительные возможности для выполнения боевых задач.
За профессионализм и вклад в укрепление боеспособности рядового Сергея Печуркина наградили медалью Суворова.