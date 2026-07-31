В Хабаровске из горящего дома эвакуировали 13 человек, включая троих детей

В Хабаровском крае за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Подразделения пожарной охраны выезжали на девять техногенных пожаров, два из них случились в жилом секторе. На водных объектах происшествий не было. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице на улице Широкой загорелась квартира в трёхэтажном жилом доме. В комнате горел натяжной потолок. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и ликвидировали пламя всего за десять минут.
Из подъезда эвакуировали 13 человек, в том числе троих детей. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим в восьми муниципальных образованиях. В семи районах — Аяно-Майском, Ульчском, Ванинском, имени Полины Осипенко, Комсомольском, Солнечном и Николаевском — установился четвёртый класс пожарной опасности в лесах. На остальной территории края — второй и третий классы.
За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения пять раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На маршрутах зарегистрированы восемь туристских групп — 58 человек, из них семь детей.
В Хабаровске сегодня днём переменная облачность. Ветер северо-восточный, 2−5 метров в секунду. Температура воздуха — от +26 до +28 градусов.
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