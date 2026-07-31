Из-за жаркой и засушливой погоды 4 класс пожарной опасности в лесах установился в Ванинском, Солнечном, Комсомольском и Николаевском районах. Ранее он действовал в Аяно-Майском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко. В остальных территориях края сохраняются 2−3 классы опасности. По данным Дальневосточного УГМС, высокая температура и отсутствие осадков увеличивают риск возникновения и распространения природных пожаров. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает: в условиях особого противопожарного режима категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить огневые работы. Опасно оставлять на открытой местности стекло и легковоспламеняющиеся вещества. Дачникам и владельцам частных домов рекомендуется убрать горючий мусор и сухую растительность с территорий.
Костры запретили разжигать еще в нескольких районах Хабаровского края
Из-за жаркой и засушливой погоды 4 класс пожарной опасности в лесах установился в Ванинском, Солнечном, Комсомольском и Николаевском районах. Ранее он действовал в Аяно-Майском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко. В остальных территориях края сохраняются 2−3 классы опасности. По данным Дальневосточного УГМС, высокая температура и отсутствие осадков увеличивают риск возникновения и распространения природных пожаров. Главное.
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