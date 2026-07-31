Эксперт Сафонов объяснил, кому и насколько повысят пенсии с 1 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пенсии с 1 августа вырастут у работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий, а также у граждан, отметивших 80-летие. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«С 1 августа 2026 года в России произойдет плановый автоматический перерасчет выплат для нескольких категорий пенсионеров: работавших в прошлом году, получателей накопительных пенсий, а также граждан, отметивших 80-летний юбилей. Все надбавки начисляются Социальным фондом России (СФР) в беззаявительном порядке, подавать документы не нужно», — сказал Сафонов.
Он уточнил, что работающие пенсионеры получат прибавку за счет взносов, которые работодатели уплатили за них в 2025 году. Максимальный размер ограничен 3 пенсионными баллами (ИПК), с учетом стоимости балла в 2026 году (156,76 рубля) предельная прибавка составит 470,28 рубля. Однако точная сумма индивидуальна и зависит от зарплаты, сообщил Сафонов.
«Изменения коснутся и получателей накопительных пенсий. Здесь мы увидим самое масштабное повышение за всё время — выплаты увеличатся на 17,3% благодаря высокой доходности от инвестирования средств за прошлый год. При средней выплате в 1 600 рублей прибавка составит около 276 рублей», — сказал Сафонов.
Эксперт уточнил, что для участников программы софинансирования и владельцев маткапитала, направивших его на пенсию, выплаты вырастут на 19,32%. При среднем размере выплаты в 3000 рублей надбавка составит около 580 рублей, добавил Сафонов.
Кроме этого, для пенсионеров, отметивших 80-летие в июле, удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии. Сумма гарантированной части вырастет с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Также им положена доплата за уход в 1 413,86 рубля, уточнил эксперт.