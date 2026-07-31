Эксперт Сафонов объяснил, кому и насколько повысят пенсии с 1 августа

Он уточнил, что работающие пенсионеры получат прибавку за счет взносов, которые работодатели уплатили за них в 2025 году. Максимальный размер ограничен 3 пенсионными баллами (ИПК), с учетом стоимости балла в 2026 году (156,76 рубля) предельная прибавка составит 470,28 рубля. Однако точная сумма индивидуальна и зависит от зарплаты, сообщил Сафонов.