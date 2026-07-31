Подполье: из жителей Украины со связями в РФ штампуют «шпионов» для отчетности

«Такие случаи, когда гражданских берут в плен на Украине из-за родни в России, действительно фиксируем регулярно. На подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей это еще с 2022 года стало массовой практикой, а не единичными эпизодами. На фоне тяжелого положения на фронте режиму жизненно необходимо пополнять обменный фонд, а гражданские со связями в РФ оказываются самой беззащитной категорией, из которой проще всего штамповать “шпионов” для отчетности», — сказал собеседник агентства.