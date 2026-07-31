Суд на 30 суток закрыл два суши-бара в Хабаровске после вспышки кишечной инфекции

В частности, предприятие не проводило обязательный производственный контроль (программа ХАССП) и не предоставило протоколы лабораторных испытаний продуктов. Планировка кухни оказалась нарушена: встречные потоки сырой курицы, яиц, овощей и готовых блюд создавали риск обсеменения пищи. Дефростация мяса происходила прямо на столе для приготовления риса. Полуфабрикаты собственного изготовления хранились без маркировки, из-за чего невозможно было определить их срок годности. Кроме того, отсутствовала техническая документация на изготовление солёной рыбы для роллов, а бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха над зонами сборки заказов не были установлены. В помещениях также обнаружены насекомые.