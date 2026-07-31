Суд на 30 суток закрыл два суши-бара в Хабаровске после вспышки кишечной инфекции

Деятельность индивидуального предпринимателя Кисюка А. А., владеющего сетью заведений «Суши стар», приостановлена на 30 суток. Соответствующее решение принял Индустриальный районный суд города Хабаровска 29 июля 2026 года. Ограничения коснулись точек сети по адресам: ул. Волочаевская и ул. Краснореченская, сообщает Управление Роспортебнадзора по Хабаровскому краю.
«Индустриальным районным судом г. Хабаровска 29.07.2026 была приостановлена деятельность ИП Кисюк А. А. (деятельность предприятия общественного питания “Суши стар”) на 30 суток по двум адресам ул. Волочаевская и ул. Краснореченская в г. Хабаровске», — говорится в сообщении.
Поводом для проверки послужила вспышка острой кишечной инфекции среди горожан, связанная с употреблением готовой продукции этих заведений. В ходе эпидемиологического расследования специалисты выявили грубые нарушения санитарных норм.
В частности, предприятие не проводило обязательный производственный контроль (программа ХАССП) и не предоставило протоколы лабораторных испытаний продуктов. Планировка кухни оказалась нарушена: встречные потоки сырой курицы, яиц, овощей и готовых блюд создавали риск обсеменения пищи. Дефростация мяса происходила прямо на столе для приготовления риса. Полуфабрикаты собственного изготовления хранились без маркировки, из-за чего невозможно было определить их срок годности. Кроме того, отсутствовала техническая документация на изготовление солёной рыбы для роллов, а бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха над зонами сборки заказов не были установлены. В помещениях также обнаружены насекомые.
При осуществлении деятельности по изготовлению и реализации продукции в предприятии «Суши стар» индивидуального предпринимателя Кисюка Алексея Александровича создается угроза причинения вреда жизни и здоровью гражданам.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО провело эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания «Суши Стар». Заведение оказалось на грани закрытия.