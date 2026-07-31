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В России предложили ввести гарантию на работу для молодых специалистов: подробности

В Госдуме хотят закрепить рабочие места для выпускников в госучреждениях.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме хотят законодательно закрепить за молодыми людьми, которые только что окончили учебу и впервые выходят на рынок труда, квоты на трудоустройство в государственных органах и организациях с участием государства. С подобной инициативой выступил депутат ГД Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает закрепить рабочие места для молодых специалистов, впервые ищущих работу после получения образования, в государственных органах, учреждениях и компаниях с государственным участием. Нельзя требовать опыт у человека, которому никто не дал первую работу», — сказал депутат для ТАСС.

Лидер ЛДПР назвал ключевую проблему молодых специалистов — отсутствие стартового опыта. Парламентарий считает, что практика должна проходить на профильных предприятиях по четкой программе, сопровождаться наставником и давать конкретный результат, который можно подтвердить при приеме на работу.

Как ранее сообщал KP.RU, с сентября семьи из студентов могут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях.

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