Депутат Останина посоветовала мужчинам развивать себя без изменения внешности

«Мне хотелось бы, конечно, оградить и подростков особенно от того, чтобы таким способом менять свою внешность. Во-первых, каждого из нас природа уже наградила тем, что мы состоялись в этой жизни, что нас родили родители. Для того, чтобы улучшить эти природные качества, мне кажется, надо просто заниматься собой не таким способом, не радикально ломая себя, свои кости. Если это будут спортивные занятия, если это будут умственные тренировки, интеллектуальные, человек становится удивительно красив», — сказала Останина.