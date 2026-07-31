Депутат Останина посоветовала мужчинам развивать себя без изменения внешности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предостерегла молодых мужчин от занятий луксмаксингом (максимизацией внешних данных, зачастую радикальными способами) и посоветовала развивать себя, не прибегая к помощи хирургов. Такое мнение депутат выразила в беседе с ТАСС.
«Мне хотелось бы, конечно, оградить и подростков особенно от того, чтобы таким способом менять свою внешность. Во-первых, каждого из нас природа уже наградила тем, что мы состоялись в этой жизни, что нас родили родители. Для того, чтобы улучшить эти природные качества, мне кажется, надо просто заниматься собой не таким способом, не радикально ломая себя, свои кости. Если это будут спортивные занятия, если это будут умственные тренировки, интеллектуальные, человек становится удивительно красив», — сказала Останина.
Парламентарий подчеркнула, что саморазвитие, наличие духа состязательности и желания быть лучше других сверстников, поможет молодым людям достигнуть многого, не прибегая в таком возрасте к помощи хирургов. При этом она отметила, что не видит ничего плохого в желании людей более старшего возраста сохранить свою внешность и использовать различные способы для ее улучшения.
Депутат также коснулась темы модификации внешности женщинами за рубежом. «Я понимаю, что почему на Западе это развито. Мне кажется, что печальнее картинки, чем европейские женщины, трудно себе представить», — сказала Останина.