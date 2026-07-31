Житель Елизово получил почти 2 года лишения свободы за попытку угона автомобиля

В августе 2025 года 34-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, заметил незапертую машину. Мужчина сел за руль и хотел уехать, но владелец автомобиля заметил происходящее и остановил его. Осужденному дали 1 год и 10 месяцев исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.