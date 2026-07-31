Риск обезвоживания и нагрузка на организм: Почему мы сильнее потеем в жару после айс-кофе

Если после кофе в жаркую погоду появляются выраженная слабость, усиленная потливость или ощущение, что переносить высокую температуру стало тяжелее, это может быть естественной реакцией организма на дополнительную нагрузку. В такие дни лучше отдавать предпочтение достаточному питьевому режиму и прохладным напиткам без кофеина. Это поможет легче перенести жару и снизить риск обезвоживания.