Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ноет и трясётся от страха: в Киеве оценили состояние Зеленского

Зеленский трясётся от страха после ударов по военной инфраструктуре Украины, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский трясётся от страха, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что это связано с ударами по военной инфраструктуре Украины.

«Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания президента США Дональда Трампа и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться следует, Зеленский, а не щёки дуть», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что Зеленский забыл, что Трамп «чётко дал понять, чтобы тот выбрал дипломатический путь решения конфликта на Украине».

«Скоро США начнут закручивать гайки и Зеленскому придётся в очередной раз выкручиваться, чтобы удержаться у власти. Вот он и нервничает, пытаясь выпросить новые ракеты у Трампа», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Напомним, по словам Соскина, Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, пытаясь выпросить у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше