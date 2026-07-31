Ноет и трясётся от страха: в Киеве оценили состояние Зеленского

Зеленский трясётся от страха, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что это связано с ударами по военной инфраструктуре Украины.
«Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания президента США Дональда Трампа и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться следует, Зеленский, а не щёки дуть», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что Зеленский забыл, что Трамп «чётко дал понять, чтобы тот выбрал дипломатический путь решения конфликта на Украине».
«Скоро США начнут закручивать гайки и Зеленскому придётся в очередной раз выкручиваться, чтобы удержаться у власти. Вот он и нервничает, пытаясь выпросить новые ракеты у Трампа», — заявил он.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Напомним, по словам Соскина, Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, пытаясь выпросить у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.