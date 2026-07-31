Ноет и трясётся от страха: в Киеве оценили состояние Зеленского

«Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания президента США Дональда Трампа и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться следует, Зеленский, а не щёки дуть», — сказал Соскин.