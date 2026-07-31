Академик Кульчин заявил о необходимости создания новых метеостанций в России

«Мы решили, что нужно создать некий полигон, на котором мы сможем отработать те методики, которые нужно будет в дальнейшем использовать для решения вот этих проблем, связанных с катастрофическим ритмом и мировым потеплением климата. Мы для этого выбрали реку Раздольную в Приморском крае. Что оказалось: когда мы стали измерять количество осадков, которые нам дает Росгидромет, с тем количеством воды, которая сбрасывается в реку, оказалось, что это совершенно несопоставимое явление. То есть осадков вроде как меньше, а воды сбрасывается больше», — отметил ученый.