Академик Кульчин заявил о необходимости создания новых метеостанций в России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Количество метеорологических станций и гидрометеорологических узлов на территориях, которые находятся в зоне риска, необходимо увеличить. Это позволит более точно оценивать стоки воды и прогнозировать подтопления, заявил на полях международного энергетического форума «Энергия Сахалина» вице-президент РАН Юрий Кульчин.
«Если опираться на те данные, которые у нас приходят из существующей системы гидрогеологического наблюдения, то мы можем давать прогноз катастрофической ситуации только за 24 часа, то есть за сутки приблизительно мы можем предположить, что в данном месте произойдет катастрофа. Если мы эту сеть разберем, то есть увеличим количество станций, то, в принципе, мы можем почти в три раза увеличить длительность прогноза», — сказал Юрий Кульчин.
На территории Дальнего Востока в 2025 году по указу президента РФ Владимира Путина создали Дальневосточный природно-климатический центр. В нем занимаются анализом данных, мониторингом и прогнозированием последствий климатических изменений.
«Мы решили, что нужно создать некий полигон, на котором мы сможем отработать те методики, которые нужно будет в дальнейшем использовать для решения вот этих проблем, связанных с катастрофическим ритмом и мировым потеплением климата. Мы для этого выбрали реку Раздольную в Приморском крае. Что оказалось: когда мы стали измерять количество осадков, которые нам дает Росгидромет, с тем количеством воды, которая сбрасывается в реку, оказалось, что это совершенно несопоставимое явление. То есть осадков вроде как меньше, а воды сбрасывается больше», — отметил ученый.
Усиление циклонов.
Кульчин отметил, что с каждым годом регионы накрывают более мощные циклоны. «Циклоны становятся все мощнее и мощнее. Эти циклоны в связи с глобальным потеплением климата на Земле. Они начинают зарождаться все ближе и ближе к северному полушарию. Это значит, что к нам они приходят, не потеряв свою энергию. Поэтому мы сталкиваемся с такими глобальными затоплениями и с большими экономическими проблемами», — заключил академик.
Исследованиями дальневосточного природно-климатического центра заинтересовалось правительство Сахалинской области и республики Саха (Якутия). Ученые рассчитывают распространить технологию наблюдений на весь дальневосточный округ.