Сложную операцию провели хабаровские врачи пациентке с больной почкой

В уронефрологическом центре краевой клинической больницы имени Сергеева провели сложную лапароскопическую операцию пациентке с заболеванием почек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Молодая женщина трижды в неделю проходит процедуру гемодиализа. При очередном обследовании у нее обнаружили новообразование в почке. Из-за того, что она привязана к диализу, госпитализация ее другую больницу была невозможна. Операцию решено было делать на месте.
Перед врачами встал непростой выбор. Стандартная тактика в таких случаях — удаление пораженного органа. Но даже «не работающая» на диализе почка выполняет важнейшую скрытую функцию — участвует в кроветворении.
Почки — не только фильтр. Они являются главным производителем гормона эритропоэтина, который дает команду костному мозгу вырабатывать эритроциты.
Даже когда почечная ткань теряет способность быть фильтром, она часто сохраняет эндокринную функцию. Полное удаление органа лишило бы организм этого критически важного ресурса и привело бы к тяжелой анемии, которая потребовала бы постоянных инъекций синтетических препаратов.
Операцию выполнили без больших разрезов. Удалось убрать новообразование и сохранить до 90% тканей органа.
— Каждый пациент уникален, и каждый случай требует индивидуального подхода, — сказал руководитель центра Александр Миллер. — В этой ситуации мы столкнулись с необходимостью найти баланс между онкологической безопасностью и сохранением эндокринной функции. Это не просто техническая операция, найдено решение, которое определило качество жизни пациентки.