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Аграрии юга Красноярского края обсудили готовность к уборочной

Одним из актуальных вопросом для сельхозпроизводителей является обеспечение техники топливом.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии южных районов Красноярского края обсудили готовность к предстоящей уборочной страде. Совещание глав муниципалитетов и руководителей сельхозпредприятий состоялось в Минусинске по инициативе профильного комитета краевого парламента. Также на мероприятии участвовали представители регионального правительства и участники топливного рынка.

Разговаривая о готовности аграрием, особое внимание уделили обеспечению горюче-смазочными материалами. Фермеры сообщили о росте цен и сложностях с оптовыми закупками топлива. Этот вопрос взят под строгий контроль, уверили депутаты.