Аграрии юга Красноярского края обсудили готовность к уборочной

Аграрии южных районов Красноярского края обсудили готовность к предстоящей уборочной страде. Совещание глав муниципалитетов и руководителей сельхозпредприятий состоялось в Минусинске по инициативе профильного комитета краевого парламента. Также на мероприятии участвовали представители регионального правительства и участники топливного рынка.