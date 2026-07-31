Рэпер P. Diddy выйдет из тюрьмы раньше срока, в феврале 2028 года

Теперь ведомство указывает, что музыкант покинет исправительное учреждение 24 января 2028 года. До этого в документах значилась другая дата — 23 февраля 2028 года. Представитель Шона Комбса не стал комментировать это решение.
О возможном сокращении срока освобождения сообщалось ещё в октябре прошлого года. Тогда Федеральное бюро тюрем США указывало предварительной датой 8 мая 2028 года. При этом ведомство сразу отмечало, что сроки ещё способны измениться.
Шона Комбса задержали в сентябре прошлого года. Ему предъявили обвинения более чем по ста эпизодам изнасилования. После ареста в СМИ и социальных сетях начали активно обсуждать вечеринки, которые рэпер устраивал в начале 2000-х годов. По имеющимся утверждениям, на этих мероприятиях употребляли кокаин, а среди гостей называли Джастина Бибера, Леонардо Ди Каприо, Jay-Z и Beyoncé. Также появились предположения, что некоторые люди из окружения музыканта скрывают сведения, которые интересуют следствие, за денежное вознаграждение.
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