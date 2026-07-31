Еще два района Хабаровского края вступили в проект «Молочная кухня»

Речь идет о Бикинском и Вяземском районах, которые тоже стали участниками этого проекта. Теперь «Молочная кухня» распространяется на Хабаровский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Ванинский, Советско-Гаванский, имени Лазо, Бикинский и Вяземский районы, а также на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. А до конца текущего года участниками этого проекта станут все районы Хабаровского края. Суть проекта заключается в том, что все беременные женщины вне зависимости от уровня их доходов могут получать из бюджета компенсацию своих расходов на приобретение молочной продукции (молоко, творог, сметану, кефир, йогурт или варенец), произведенной в Хабаровском крае местными предприятиями «Благодатное», «Родимая сторонка», «Хорская буренка», «Лазовское». Размер компенсации — до 3 500 рублей в месяц. Этот проект был запущен по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с 1 декабря 2025 года. Сейчас его возможностями пользуются уже почти 30% беременных жительниц Хабаровского края. Для получения такой меры поддержки женщинам нужно обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства, но для этого она должна стоять на учете в женской консультации с подтвержденной беременностью.