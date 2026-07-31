Как настроить смартфон для первоклассника и старшеклассника перед 1 сентября

Июль уже перевалил за экватор, а значит многие родители начали задумываться о подготовке к школе. Если раньше сборы ограничивались покупкой школьной формы и канцелярии, то в 2026 году в список вещей к учебному году добавляется смартфон. В современных реалиях это не только средство связи, но и электронный пропуск, кошелек и инструмент безопасности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония рассказал, как правильно подготовить смартфон к 1 сентября для первоклассника и старшеклассника.
В первую очередь эксперт отметил, необходимо выполнить на устройствах базовые настройки, это нужно и старшеклассникам, и ученикам начальной школы. Начните с eSIM: когда у ребенка появился свой смартфон, если возможно, лучше перевести его на eSIM. Это поможет избежать утраты контроля над сим-картой в случае потери телефона и всех возможных последующих неприятностей, с этим связанных.
Следующий совет эксперта — подключите безлимитный тариф на мессенджеры. Школьные чаты стали новой реальностью, и ребенок не должен остаться без связи с одноклассниками и учителями из-за нулевого баланса. Настройте облачную синхронизацию контактов и фото — если телефон потеряется или разобьется, можно быстро восстановить данные. Еще один совет от Александра Джакония: купите своим школьникам чехол на смартфон с усиленными углами и качественное защитное стекло. Это не трата денег, а страховка родительского кошелька.
Для младшеклассника смартфон — это прежде всего надежный канал связи и кнопка SOS. Поэтому не давайте ребенку свой старый флагман за десятки тысяч рублей. Лучше купить бюджетную «звонилку» на Android с батареей от 5000 мАч или детские смарт-часы с LTE и GPS, которые нельзя забыть на парте. Через российские сервисы родительского контроля или встроенные решения от производителя — заблокируйте установку приложений без вашего одобрения и настройте расписание, когда гаджет может работать только как телефон, без игр и соцсетей.
Эксперт МегаФона отметил, что в специальном разделе в настройках телефона можно прописать номера родителей и тех, кому ребенок может позвонить в экстренном случае, настроить быстрый набор этих абонентов. Поскольку первоклассник еще плохо печатает, можно научить его использовать голосовой ввод на устройстве. Тариф для младшеклассника нужен минимальный: безлимитные звонки на 3−4 номера близких и опция геолокации, вполне будет достаточно небольшого пакета интернета до 15 ГБ.
Иной подход, по мнению Александра Джакония, к устройствам подростков. В 14−17 лет школьнику под рукой нужны цифровые инструменты для продуктивной учебы. Для этого хорошо купить смартфон с емкой батареей. Большинство старшеклассников разряжают устройство уже к обеду, поэтому поддержка быстрой зарядки будет очень кстати. Важно, чтобы у смартфона была хорошая камера, для сканирования конспектов и материалов к урокам.
Договоритесь с ребенком, советует эксперт, на время уроков он сам будет настраивать режим «Не беспокоить», так меньше возможности отвлекаться на уведомления из соцсетей и мессенджеров. Привяжите к телефону ребенка банковскую карту с лимитами для оплаты обедов и проезда, чтобы учить финансовому контролю. Обязательно установите менеджер паролей, включите двухфакторную аутентификацию и объясните правила защиты от фишинга: с каждым годом мошенники становятся все более изощренными.
Тариф для подростка нужен солидный: пакет интернета от 30−50 Гб, безлимит на мессенджеры и соцсети, а также семейные подписки оператора с облаком и музыкой — это выгоднее, чем покупать всё по отдельности.
Главная ошибка родителей при подготовке к учебному году — относиться к смартфону как к шпиону. Если вы установите на телефон подростка скрытые трекеры и будете читать его переписки, он за неделю найдет способ это обойти. Лучше договориться «на берегу» о правилах пользования смартфонов в учебное время и после школы.