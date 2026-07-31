Как настроить смартфон для первоклассника и старшеклассника перед 1 сентября

Для младшеклассника смартфон — это прежде всего надежный канал связи и кнопка SOS. Поэтому не давайте ребенку свой старый флагман за десятки тысяч рублей. Лучше купить бюджетную «звонилку» на Android с батареей от 5000 мАч или детские смарт-часы с LTE и GPS, которые нельзя забыть на парте. Через российские сервисы родительского контроля или встроенные решения от производителя — заблокируйте установку приложений без вашего одобрения и настройте расписание, когда гаджет может работать только как телефон, без игр и соцсетей.