Работает ПВО: ракетную опасность объявляли в Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 31 июля объявили ракетную опасность, которая длилась недолго. Не успели завыть сирены, как уже был объявлен отбой тревоги, которая действовала 6 минут — с 02:25 до 02:31 мск.
Напомним, что в Волгоградской области продолжает действовать режим беспилотной опасности, объявленный вечером 30 июля.
В Волгограде слышна работа ПВО. В целях безопасности Росавиация ввела режим «Ковер» в волгоградском аэропорту.
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