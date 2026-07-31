От Netflix требуют $105 млн из-за украденного со стола фильма c Николасом Кейджем

В Netflix сообщили, что правообладатели обычно передают ещё не вышедшие фильмы через защищённые паролем ссылки или в виде зашифрованных DCP-файлов. Просмотреть такой файл можно только с помощью сообщения Key Delivery Message. По словам представителей компании, именно такой порядок считается стандартом. В Netflix также заявили, что не отвечают за последствия, если эти меры безопасности не соблюдаются.