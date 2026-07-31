«Амурские Тигры» начнут новый сезон МХЛ в Беларуси

Стал известен календарь первых пяти матчей нового сезона МХЛ для хабаровской молодежной хоккейной команды «Амурские Тигры». Так, начнут новый чемпионат подопечные Артема Потылицына 10 сентября в белорусском городе Бобруйске матчем против местной команды «Динамо-Шинник». Затем хабаровчане отправятся в Санкт-Петербург, где 13 и 15 сентября сыграют с двумя молодежными командами из Северной столицы — «Динамо» и «СКА-1946». А после этого «Тигры» вернутся в Хабаровск и проведут два матча 24 и 26 сентября с московскими «Крыльями Советов» в «Платинум Арене».