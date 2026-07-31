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Приморские врачи спасли мужчину с острым инфарктом миокарда

Во Владивостокскую клиническую больницу № 1 поступил 48-летний мужчина с острым инфарктом миокарда. По дороге в стационар медики скорой помощи провели догоспитальный тромболизис — ввели препарат для растворения тромба, что помогло уменьшить повреждение сердечной мышцы и выиграть время. В больнице пациенту провели экстренное стентирование, с момента введения тромболитического препарата до начала операции прошло всего 25 минут.

Во Владивостокскую клиническую больницу № 1 поступил 48-летний мужчина с острым инфарктом миокарда. По дороге в стационар медики скорой помощи провели догоспитальный тромболизис — ввели препарат для растворения тромба, что помогло уменьшить повреждение сердечной мышцы и выиграть время. В больнице пациенту провели экстренное стентирование, с момента введения тромболитического препарата до начала операции прошло всего 25 минут. Сегодня пациент уже выписан домой и продолжает восстановление под наблюдением врачей.