Приморские врачи спасли мужчину с острым инфарктом миокарда

Во Владивостокскую клиническую больницу № 1 поступил 48-летний мужчина с острым инфарктом миокарда. По дороге в стационар медики скорой помощи провели догоспитальный тромболизис — ввели препарат для растворения тромба, что помогло уменьшить повреждение сердечной мышцы и выиграть время. В больнице пациенту провели экстренное стентирование, с момента введения тромболитического препарата до начала операции прошло всего 25 минут. Сегодня пациент уже выписан домой и продолжает восстановление под наблюдением врачей.