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«Поезд Победы» приедет в Красноярск и Канск в августе

В Красноярск и Канск в августе прибудет «Поезд Победы» первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе.

В Красноярск и Канск в августе прибудет «Поезд Победы». Об этом сообщили в министерстве культуры Красноярского края.

Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Внутри вагонов установлены многофигурные скульптурные композиции, а также мультимедийное оборудование: видеопроекторы, видеостены и интерактивные тач-столы. С помощью света, звука и видео посетителям покажут воздушные бои, танковые атаки, солдатский быт и воспоминания о мирном довоенном времени.

В Красноярске «Поезд Победы» будет работать 10, 11 и 12 августа на железнодорожном вокзале, на 1-м пути. В Канск состав прибудет 13 и 14 августа, также на 1-й путь вокзала.

Для посещения нужна предварительная регистрация.