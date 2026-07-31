«Поезд Победы» приедет в Красноярск и Канск в августе

В Красноярск и Канск в августе прибудет «Поезд Победы». Об этом сообщили в министерстве культуры Красноярского края.
Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Внутри вагонов установлены многофигурные скульптурные композиции, а также мультимедийное оборудование: видеопроекторы, видеостены и интерактивные тач-столы. С помощью света, звука и видео посетителям покажут воздушные бои, танковые атаки, солдатский быт и воспоминания о мирном довоенном времени.
В Красноярске «Поезд Победы» будет работать 10, 11 и 12 августа на железнодорожном вокзале, на 1-м пути. В Канск состав прибудет 13 и 14 августа, также на 1-й путь вокзала.
Для посещения нужна предварительная регистрация.