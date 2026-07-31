Дмитриев сравнил кризис в Сеуте с захватом Рима варварами

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал миграционный кризис в Испании.
Он сравнил этот кризис с захватом Рима в 410 году.
«Варвары у ворот: 410 год против современности», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он опубликовал картину «Крушение» художника Томаса Коула и фотографию, на которой запечатлены окрестности Сеуты.
По информации Mundo, более 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеута, который находится на севере Африки. В МВД Испании заявили, что власти направят военнослужащих в город Сеута для обеспечения безопасности.
Напомним, по словам Дмитриева, в Испании миграция ведёт не к развитию, а к росту преступности.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.