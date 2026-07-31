Магазины красноярских миллиардеров Шнайдеров закрылись в Латвии и Литве

Однако литовские власти заподозрили, что бизнесмены пытаются обойти санкции. В СМИ появились кадры, где на месте Mere висит вывеска Ola.
Министерство экономики Литвы обратилось в Службу финансовых расследований с просьбой проверить возможную связь новых компаний с лицами из санкционного списка.
Ранее мы сообщали, что семья основателей сети дискаунтеров «Светофор» обеднела на 100 млн долларов.
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Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.Читать дальше