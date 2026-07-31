Магазины красноярских миллиардеров Шнайдеров закрылись в Латвии и Литве

Торговая сеть «Светофор» семьи Шнайдеров и её зарубежный аналог Mere попали в 21-й пакет санкций Евросоюза. В тот же день в Литве и Латвии закрылись гипермаркеты Mere. По данным «Гугл-карт», в странах Балтии работало не менее 17 таких магазинов.