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Магазины красноярских миллиардеров Шнайдеров закрылись в Латвии и Литве

Однако бизнесмены якобы пытаются обойти санкции.

Торговая сеть «Светофор» семьи Шнайдеров и её зарубежный аналог Mere попали в 21-й пакет санкций Евросоюза. В тот же день в Литве и Латвии закрылись гипермаркеты Mere. По данным «Гугл-карт», в странах Балтии работало не менее 17 таких магазинов.

Однако литовские власти заподозрили, что бизнесмены пытаются обойти санкции. В СМИ появились кадры, где на месте Mere висит вывеска Ola.

Министерство экономики Литвы обратилось в Службу финансовых расследований с просьбой проверить возможную связь новых компаний с лицами из санкционного списка.

Ранее мы сообщали, что семья основателей сети дискаунтеров «Светофор» обеднела на 100 млн долларов.

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