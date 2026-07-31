В Хабаровске пожарные из десяти регионов ДФО соревнуются за звание лучшего звена ГДЗС

Второй день включал два испытания — «Автосервис» и «Комплексная полоса упражнений». В условно задымлённой среде, где маски дыхательных аппаратов были заклеены скотчем, звенья искали в лабиринте планировки автомастерской двух пострадавших и газовый баллон. Здесь требовалась выдержка, пространственное мышление и умение работать в условиях нулевой видимости. Двигаясь по коридорам и отсекам, нельзя было «разорвать» звено и потерять товарища. Голос, хлопок по телу, касание — эти маяки помогали держать связь в команде.