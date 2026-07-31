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В Хабаровске пожарные из десяти регионов ДФО соревнуются за звание лучшего звена ГДЗС

В Хабаровске продолжается смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы».

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске продолжается смотр-конкурс на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» среди пожарно-спасательных подразделений МЧС России в Дальневосточном федеральном округе. На площадках Специализированной пожарно-спасательной части уже прошли два соревновательных дня. Десять команд почти со всех регионов Дальнего Востока борются за победу. В каждой — пять профессионалов, которые ранее выиграли аналогичные состязания в своих субъектах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В торжественном открытии участвовали начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин, вице-губернатор Артём Мельников, председатель комитета Правительства края по гражданской защите Александр Горохов и ветераны пожарного дела.

В первый день команды показали теоретические знания, а затем на практике отработали упражнения в «Огневом доме». По итогам в тройке лидеров — команды из Хабаровского края, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края.

Второй день включал два испытания — «Автосервис» и «Комплексная полоса упражнений». В условно задымлённой среде, где маски дыхательных аппаратов были заклеены скотчем, звенья искали в лабиринте планировки автомастерской двух пострадавших и газовый баллон. Здесь требовалась выдержка, пространственное мышление и умение работать в условиях нулевой видимости. Двигаясь по коридорам и отсекам, нельзя было «разорвать» звено и потерять товарища. Голос, хлопок по телу, касание — эти маяки помогали держать связь в команде.

Второе упражнение состояло из четырёх отрезков эстафеты. Каждый участник выполнял свою задачу: надевал боевую одежду, включался в аппарат, обвязывал пострадавшего спасательной верёвкой, собирал из скаток магистральные и рукавные линии, находил заданный рукав и добирался до ствола. Всё это бойцам приходится делать на реальных пожарах.

Завтра участников ждёт решающий этап — «Комплексная полоса психологической подготовки». Он требует большой выносливости, физической силы и слаженности. В полной боевой экипировке весом до 15 килограммов и более пожарным предстоит боевое развертывание, прокладка линии с преодолением препятствий, «тушение» возгорания, вскрытие дверей, поиск пострадавшего в дымокамере, эвакуация с преодолением узких тоннелей, подъём по шахте и спуск пострадавшего с высоты.

По итогам всех этапов судейская бригада подведёт окончательные результаты. Победителей и призёров отметят наградами. Лучшее звено представит Дальний Восток на Всероссийском этапе соревнований.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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