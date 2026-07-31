Склад DNS с бытовой техникой горит во Владивостоке

Площадь пожара на складе бытовой техники на Днепровской во Владивостоке составляет уже не 1 тысячу кв. метров, как было утром, а в пять раз больше. На 5 тысячах кв. метров пожар удалось ликвидировать. Идёт проливка.
«В настоящее время пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров. Тушение продолжается», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.
Ранее там сообщали, что тушение осложнилось сильной ветровой нагрузкой и отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах — внутри склада бытовая электротехника. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.
Оперативные кадры с места мощного пожара на складе бытовой техники во Владивостоке.
Фоторепортаж.
На кадрах видны последствия обрушения части кровли.
На месте работают также представители прокуратуры и полиции.
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