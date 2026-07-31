На Украине заявили о страхе Зеленского: что напугало главаря киевского режима

Реакция Владимира Зеленского на удары российских войск по объектам военной инфраструктуры свидетельствует о его страже. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания [Трампа] и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться надо, Зеленский, а не щеки дуть», — сказал он на YouTube-канале.
Соскин добавил, что в дальнейшем США начнут закручивать гайки и это осложнит положение Зеленского. По его словам, на этом фоне киевский главарь продолжает просить у американцев новые ракеты.
Ранее посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Зеленскому не удалось получить от Трампа конкретных обещаний по увеличению поставок Киеву ракет для систем ПВО. Позже президент США допустил отмену передачи Украине лицензии для Patriot.