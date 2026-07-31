В Госдуме призвали повысить зарплаты учителей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Зарплата учителей должна быть в два раза больше средней зарплаты по региону, при этом 70% должен составлять оклад. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Мы считаем, что зарплата каждого учителя должна быть равна 200% средней зарплаты по субъекту РФ. Причем оклад должен составлять не менее 70%, а уже все остальное надбавки», — сказал Миронов.
Он напомнил, что сегодня средняя зарплата в России, по данным Росстата, около 110 тыс. рублей. «Но большинство учителей даже близко не получают этой суммы, а если и получают, то только благодаря переработкам!» — подчеркнул парламентарий.
Кроме того, по его словам, необходимо закрепить в законе право учителей на жилье: либо первоочередное предоставление служебного жилья, либо льготная ипотека, субсидии, компенсации в сельской местности и другие программы.
«У учителей должно быть право на сокращенную рабочую неделю, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, обязательное государственное личное страхование. Принципиально важно — право на досрочную пенсию», — продолжил депутат.
Миронов отметил, что указ президента РФ Владимира Путина о присвоении ветерана труда за 25 лет педагогического стажа — это правильное решение. «У нас разные льготы в разных субъектах федерации. Должны быть единые федеральные. Именно это предполагает указ главы государства», — сказал он.
Ранее президент подписал указ, который предусматривает меры по профессиональному развитию педагогов, наставничество для начинающих учителей, бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам и трудовым правам, а также защиту педагогов от угроз, связанных с осуществлением профессиональной деятельности. Кроме того, учителям со стажем более 25 лет будет присваиваться звание «Ветеран труда».