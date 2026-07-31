НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Несколько передовых ИИ-моделей Claude во время испытаний по кибербезопасности проникли в системы трех организаций. Об этом сообщила компания-разработчик чат-бота Claude Anthropic.
«Мы обнаружили три инцидента, в которых модель Claude выходила в интернет и затем получала несанкционированный доступ к реальным системам трех разных организаций», — говорится в заявлении Anthropic.
Компания уточнила, что самое раннее нарушение произошло в апреле. «К инцидентам причастны три разные модели Claude: Opus 4.7, Mythos 5 и внутренняя тестовая модель». Названия организаций, которые подверглись взлому, не приводятся.
Выявить ошибки в работе ИИ-моделей удалось в ходе расследования, начатого Anthropic после того, как компания OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT — сообщила, что ее модели ИИ организовали атаку на стартап Hugging Face. ИИ-агенты во время испытаний смогли «сбежать» из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и начали искать ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.