Выявить ошибки в работе ИИ-моделей удалось в ходе расследования, начатого Anthropic после того, как компания OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT — сообщила, что ее модели ИИ организовали атаку на стартап Hugging Face. ИИ-агенты во время испытаний смогли «сбежать» из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и начали искать ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.