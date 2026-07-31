Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землетрясение магнитудой 5,3 ощущалось в Хабаровском крае

Вечером 30 июля на территории сел Ульчского района зафиксировали подземные толчки. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 194 км к западу от сахалинского села Рыднов, очаг залегал на глубине 7 км, магнитуда достигла 5,3. В Ульчском районе колебания силой до 3 баллов ощутили жители сел Тахта, Тыр, Богородское и Сусанино. Специалисты обследовали здания и.

Вечером 30 июля на территории сел Ульчского района зафиксировали подземные толчки. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 194 км к западу от сахалинского села Рыднов, очаг залегал на глубине 7 км, магнитуда достигла 5,3. В Ульчском районе колебания силой до 3 баллов ощутили жители сел Тахта, Тыр, Богородское и Сусанино. Специалисты обследовали здания и сооружения, жертв и разрушений нет.