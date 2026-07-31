Землетрясение магнитудой 5,3 ощущалось в Хабаровском крае

Вечером 30 июля на территории сел Ульчского района зафиксировали подземные толчки. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 194 км к западу от сахалинского села Рыднов, очаг залегал на глубине 7 км, магнитуда достигла 5,3. В Ульчском районе колебания силой до 3 баллов ощутили жители сел Тахта, Тыр, Богородское и Сусанино. Специалисты обследовали здания и сооружения, жертв и разрушений нет.