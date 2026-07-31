Рост уровня воды в Амуре у Хабаровска существенно замедлился за сутки

Сейчас уровень воды в Амуре составляет 389 сантиметров. За прошедшие сутки река поднялась всего на 4 сантиметра, тогда как на протяжении прошлой недели вода прибывала на 8−10 сантиметров ежедневно. По оценке экспертов, ситуация немного стабилизировалась. При этом в августе, в зависимости от погодных условий, уровень реки у Хабаровска может добраться до показателей в 400−450 сантиметров.