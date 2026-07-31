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Рост уровня воды в Амуре у Хабаровска существенно замедлился за сутки

Правительство края каждый день отслеживает ситуацию с паводками.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске немного стабилизировалась ситуация с подъемом воды в Амуре, несмотря на прогнозы гидрологов и МЧС — за сутки уровень повысился всего на 4 сантиметра. Обстановка находится на контроле правительства края: комитет по гражданской защите проводит ежесуточный мониторинг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Обстановка с паводками находится на постоянном контроле специалистов МЧС России и органов местного самоуправления, ведомства каждый день обмениваются оперативной информацией и проводят подготовку техники и кадров, в случае ухудшения ситуации.

В правительстве Хабаровского края напомнили, что в случае выхода показателей Амура на неблагоприятный уровень, дачные участки на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный могут оказаться подтоплены.

— При повышении уровней воды возможно подтопление пониженных участков местности, огородов и тропинок, расположенных в низинах, разлив проток. Владельцам участков советуют заранее перенести имущество на возвышенные места и следить за разливом проток, — подчеркнули власти региона.

Сейчас уровень воды в Амуре составляет 389 сантиметров. За прошедшие сутки река поднялась всего на 4 сантиметра, тогда как на протяжении прошлой недели вода прибывала на 8−10 сантиметров ежедневно. По оценке экспертов, ситуация немного стабилизировалась. При этом в августе, в зависимости от погодных условий, уровень реки у Хабаровска может добраться до показателей в 400−450 сантиметров.

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