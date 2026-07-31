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Синоптик Макарова рассказала о влиянии тайфуна «Долфин» на Дальний Восток

Тайфун пройдет севернее Тайваня, выйдет к побережью Китая и не скажется на погоде Дальнего Востока.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тайфун «Долфин» на следующей неделе пройдет севернее Тайваня, выйдет к побережью Китая и городу Шанхай и не скажется на погоде российского Дальнего Востока. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«На следующей неделе центр тайфуна будет идти немного севернее Тайваня на восток Китая, на Шанхай выйдет. Это двадцать шестая широта. Чуть южнее Шанхая выйдет на побережье», — сказала Макарова, отвечая на вопрос, затронет ли тайфун Россию.

Она добавила, что это очень интенсивный тропический циклон, порывы ветра составляют порядка 50 м/с. Синоптик отметила, что прогноз Всемирной метеорологической организации сообщает: 4 августа тайфун будет расположен на географической широте северного Тайваня и географической долготе города Токио.

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