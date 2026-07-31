FT: Трамп подтвердил, что Уиткофф и Кушнер скоро впервые посетят Украину

28 июля агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что визит в РФ Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера может состояться в течение ближайших недель. По словам собеседника агентства, такая возможность существует, но сейчас нет конкретики и определенности относительно точных дат поездки.