FT: Трамп подтвердил, что Уиткофф и Кушнер скоро впервые посетят Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.
Ранее известная американская журналистка Лора Лумер сообщила, что Уиткофф и Кушнер прилетят Киев в ближайшие недели.
— Трамп сообщил изданию FT, что его внимание сосредоточено на прекращении конфликта РФ и Украины. Он добавил, что двое его спецпосланников, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, в ближайшие дни впервые посетят Украину, — написала газета.
28 июля агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что визит в РФ Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера может состояться в течение ближайших недель. По словам собеседника агентства, такая возможность существует, но сейчас нет конкретики и определенности относительно точных дат поездки.
Глава Госдепартамента США Марко Рубио ранее заявил, что Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Штаты готовы сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса.