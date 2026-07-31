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НАТО не смогла запустить новую схему PURL по поставкам оружия Украине

США не использовали почти 5 млрд долларов на поставки оружия Киеву.

Источник: Комсомольская правда

НАТО пока не удалось запустить поставки американского вооружения Украине по программе PURL. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США.

Согласно документу, к 31 марта участники программы перечислили 4,15 млрд долларов. Однако на тот момент власти США еще не приняли финансовых обязательств по использованию этих средств.

Как следует из отчета, к концу марта не была использована квота в размере 4,96 млрд долларов, позволявшая передавать вооружение Украине напрямую со складов Пентагона. Такое решение было принято с учетом необходимости сохранить собственную боеготовность США.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не носит розовые очки в вопросе американских поставок Украине. По его словам, Москва продолжит спецоперацию при отсутствии готовности Киева к мирному урегулированию конфликта.

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