В Красноярске пройдёт «Добрый автопробег»

«За одиннадцать лет автопробег вырос в движение неравнодушных людей, готовых делиться своим временем, силами и заботой. Для нас важен не только сам школьный набор, но и то тепло, с которым его вручают. Когда ребёнок видит, что ради него собралась целая колонна взрослых, что его ждут с улыбками и праздником, он понимает: город рад его первому шагу в школьную жизнь», — прокомментировал и. о. директора молодёжного центра «Своё дело» Глеб Савин.