В Красноярске пройдёт «Добрый автопробег»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 23 августа в 11-й раз пройдёт «Добрый автопробег», организованный молодёжным центром «Своё дело» совместно с проектом «Ассоциация работающей молодёжи».
Торжественное открытие начнётся в 10:00 на восточной парковке острова Татышева. Четыре колонны машин в рамках проекта «Помоги пойти учиться» отправятся в два молодёжных центра, чтобы вручить детям из нуждающихся семей всё необходимое для школы. Для школьников и их родителей подготовят развлекательную программу, чтобы встреча стала запоминающейся.
«За одиннадцать лет автопробег вырос в движение неравнодушных людей, готовых делиться своим временем, силами и заботой. Для нас важен не только сам школьный набор, но и то тепло, с которым его вручают. Когда ребёнок видит, что ради него собралась целая колонна взрослых, что его ждут с улыбками и праздником, он понимает: город рад его первому шагу в школьную жизнь», — прокомментировал и. о. директора молодёжного центра «Своё дело» Глеб Савин.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо принести школьные принадлежности в молодёжный центр «Своё дело» либо стать участником автопробега, приехав на своей машине.
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