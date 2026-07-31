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В Госдуме предложили менять аварийную бытовую технику одиноким пенсионерам

Чернышов предложил менять аварийную бытовую технику одиноким пенсионерам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести сертификаты на замену аварийной бытовой техники для одиноких малоимущих пенсионеров.

Соответствующее обращение к главе Минтруда Антону Котякову есть в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по предоставлению одиноким малоимущим пенсионерам сертификатов на замену аварийной бытовой техники первой необходимости», — говорится в документе.

Отмечается, что такой формат позволит оценить востребованность меры поддержки, определить оптимальный механизм ее предоставления и финансовую нагрузку, а в дальнейшем, при положительных результатах, рассмотреть вопрос о распространении программы на другие категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Инициативой предлагается предусмотреть возможность приобретения по сертификату бытовой техники российского производства, в том числе холодильника, стиральной машины, электрической плиты, электрического обогревателя для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах.

При этом меру поддержки предлагается оказывать адресно с учетом уровня доходов и отсутствия совместно проживающих трудоспособных членов семьи.

«Предоставление сертификата не чаще одного раза в установленный период (например, один раз в пять лет); замена только техники, признанной неисправной либо не подлежащей экономически целесообразному ремонту; приобретение исключительно бытовой техники российского производства; обязательную передачу старой техники на утилизацию либо переработку», — отмечается в обращении.

По мнению вице-спикера Госдумы, реализация пилотного проекта позволит повысить уровень социальной защищенности одиноких пенсионеров, снизить риски бытовых пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, улучшить качество жизни наиболее уязвимой категории граждан, а также станет дополнительной мерой поддержки отечественных производителей бытовой техники.

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