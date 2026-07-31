В Госдуме предложили менять аварийную бытовую технику одиноким пенсионерам

«Предоставление сертификата не чаще одного раза в установленный период (например, один раз в пять лет); замена только техники, признанной неисправной либо не подлежащей экономически целесообразному ремонту; приобретение исключительно бытовой техники российского производства; обязательную передачу старой техники на утилизацию либо переработку», — отмечается в обращении.